Nintendo Switch, i giochi più venduti di sempre: da Mario Kart 8 ad Animal Crossing

Quali sono i giochi più venduti di sempre per Nintendo Switch? Da Mario Kart 8 Deluxe ad Animal Crossing: New Horizons, i numeri CESA relativi ai titoli first party per la console ibrida sono stati aggiornati al secondo trimestre 2022 ed ecco la classifica:

Mario Kart 8 Deluxe - 46,82 milioni di copie Animal Crossing: New Horizons - 39,38 milioni di copie Super Smash Bros. Ultimate - 28,82 milioni di copie The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 27,14 milioni di copie Pokémon Spada e Scudo - 24,50 milioni di copie Super Mario Odyssey - 23,93 milioni di copie Super Mario Party - 18,06 milioni di copie Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente - 14,79 milioni di copie Pokémon: Let's Go, Pikachu ed Eevee - 14,66 milioni di copie Ring Fit Adventure - 14,54 milioni di copie

Parliamo in teoria di stime e non di cifre reali, ma la situazione appare ugualmente piuttosto chiara, con Mario Kart 8 Deluxe ormai in una posizione difficilmente attaccabile e Animal Crossing: New Horizons che prova nonostante tutto a insidiarne il comando.

Confermati i soliti franchise di punta Nintendo, alcune sorprese arrivano dalla seconda parte della classifica, con Splatoon 2 in dodicesima posizione a quota 13,30 milioni di copie e Luigi's Mansion 3 in quattordicesima posizione con 11,43 milioni di copie.