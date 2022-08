First Contact Entertainment rimanda un annuncio: è legato a un nuovo gioco PS VR2?

First Contact Entertainment - ovvero il team che ha creato Firewall Zero Hour, FPS per PS VR - ha svelato che in occasione del quarto anniversario del gioco aveva un annuncio eccitate da condividere, ma ha dovuto rimandarlo per motivi fuori dal proprio controllo. Questo ha fatto sorgere il sospetto che si tratti di qualcosa di legato a PS VR2.

Come potete vedere nel tweet poco sotto, First Contact Entertainment scrive: "Vogliamo ringraziare ogni giocatori di Firewall per averci supportati e aiutati a creare un gioco di cui siamo fieri. Sono stati quattro anni fantastici densi di storie che voi ci avete aiutato a raccontare."

"Speravamo di poter condividere alcune eccitanti novità con voi quest'oggi, ma a causa di circostanze oltre il nostro controllo non siamo stati in grado di farlo, questa volta. Ci aspettiamo solo un breve ritardo prima di poter far sapere a tutti a cosa stiamo lavorando."

Non vi è quindi una motivazione ufficiale per il rimando e non è detto che sia legato per forza a una nuova presentazione di PS VR2, ma è una delle possibilità soprattutto considerando che il team parla di "circostanze fuori dal nostro controllo" e il fatto che il team ha realizzato un gioco di successo per PS VR. Una nuova collaborazione con Sony è una conseguenza logica.

Per ora è solo una speculazione, in ogni caso. Non ci resta altro da fare se non attendere che le parti in causa facciano degli annunci. Per ora, sappiamo solo qual è il periodo di uscita di PS VR2.