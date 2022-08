PlayStation VR2: periodo di uscita ufficiale svelato da Sony, manca poco

Tramite i canali social, PlayStation ha svelato che PlayStation VR2 arriverà all'inizio del 2023. Non è stato indicato un periodo di uscita più preciso.

PlayStation VR2 è il nuovo headset per la realtà virtuale di Sony, compatibile con PS5. Non avevamo ancora una data di uscita prevista, che pare essere più vicina del previsto. L'informazione è stata condivisa tramite i profili Twitter di PlayStation, da diverse nazioni, a partire dall'Italia. Anche nazioni come il Messico, la Nuova Zelanda e il Giappone hanno indicato lo stesso periodo di uscita. È quindi confermato che PS VR2 sarà distribuito in contemporanea mondiale.

Sony ha in precedenza affermato che ci sono oltre 20 giochi pronti per il lancio di PlayStation VR2. Tra i titoli first party già confermati per la piattaforma vi è Horizon Call of the Mountain. Si tratta di una nuova avventura ambientata nel mondo di Horizon, con un nuovo personaggio. Dovremo scalare, esplorare e combattere contro le macchine, tutto in prima persona.

Diteci, cosa ne pensate di questo periodo di uscita per PlayStation VR2? L'headset per la realtà virtuale è nella vostra lista di acquisto, oppure per il momento dovete ancora trovare una PS5 da abbinarvi?

