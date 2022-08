Quantic Dream svelerà un suo nuovo gioco alla Gamescom 2022, per Tom Henderson

Secondo il noto giornalista/insider Tom Henderson, pare che Quantic Dream abbia intenzione di svelare un suo nuovo gioco durante la Gamescom 2022, non sappiamo ancora quando di preciso ma è probabile che sia proprio durante l'Opening Night Live, ovvero la serata d'apertura della fiera che si terrà domani sera a partire dalle ore 20:00.

L'unico progetto che sappiamo essere in corso presso Quantic Dream, al momento, è Star Wars: Eclipse, ma sembra che non si tratti dell'unico gioco in sviluppo presso il team francese.

Secondo delle fonti interne contattate da Henderson, ci sarebbero tre progetti in corso in Quantic Dream, identificati con i nomi in codice Star Wars Eclipse, Spellcaster e Dreamland.

Non sappiamo quale di questi tre titoli sia previsto essere presente durante la Gamescom 2022, ma è probabile che si scopra tutto proprio domani sera. Per quanto riguarda le altre informazioni diffuse dall'insider, sembra che Spellcaster sia un gioco mobile sviluppato in collaborazione con Netease, mentre Dreamland sarebbe un gioco ad ambientazione fantasy medievale destinato a mischiare epica e umorismo, in sviluppo già dal 2015.

Proprio quest'ultimo potrebbe essere il principale indiziato a comparire durante la Gamescom 2022, sebbene anche Star Wars Eclipse sia verosimile, considerando che del gioco si è visto ancora molto poco, sebbene la sua uscita sia probabilmente ancora molto lontana. Proprio quest'anno, Quantic Dream ha compito 25 anni di attività e abbiamo dedicato uno speciale alla storia del team, da David Bowie a Star Wars: Eclipse.