Star Wars: Knights of the Old Republic Remake cambia studio, dice Bloomberg

Sembra proprio che il gioco di grosso calibro che ha cambiato studio all'interno di Embracer Group sia Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, così come si sospettava da quando la compagnia ha riferito di questo cambiamento avvenuto all'interno dei propri team, in base a quanto riferito da Bloomberg.

Jason Schreier riferisce, all'interno dell'articolo, che il gioco tripla A che ha cambiato studio di sviluppo all'interno di Embracer è proprio Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, progetto che risultava in crisi all'interno di Aspyr e che era stato di fatto bloccato e rinviato indefinitamente di recente, in attesa di ulteriori sviluppi.

Non c'è ancora una conferma ufficiale, ma secondo Schreier il remake di KOTOR sarebbe passato da Aspyr a un team interno di Saber Interactive, rimanendo dunque all'interno dell'ampia galassia di Embracer Group ma spostandosi di netto da un team all'altro.

D'altra parte, era già emersa in precedenza la notizia del supporto offerto da Saber ad Aspyr per il progetto in questione, ma a quanto pare la cosa ha finito per essere un vero e proprio passaggio di consegne.

L'informazione è stata riferita al giornalista di Bloomberg da una fonte interna "fidata", anche se ovviamente rimasta anonima. La transizione, di fatto, toglie completamente il progetto dalle mani di Aspyr e lo passa di netto a Saber, che dovrà dunque valutare come proseguire, se portare avanti i lavori da dove si sono interrotti o effettuare cambiamenti che potrebbero ulteriormente allungare i tempi di sviluppo.

In effetti, Schreier aveva già riferito la sua in questi giorni sulla questione, sostenendo che Star Wars: Knights of the Old Republic Remake non sarebbe sicuramente potuto uscire prima del 2024, e uno sviluppo del genere porta a pensare che i tempi di lavorazione siano destinati ad essere sicuramente lunghi. Embracer ha riferito di non aspettarsi grandi ritardi da un cambiamento del genere, ma il gioco di per sé non aveva comunque una finestra di lancio prevista, dunque è anche difficile valutare la veridicità di una supposizione del genere.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è stato annunciato con un teaser al PlayStation Showcase di settembre 2021 per PC e PS5 come esclusiva console, ma da allora non si è visto praticamente nulla di concreto del gioco.