Hogwarts Legacy: un assaggio del nuovo video che verrà mostrato domani

Hogwarts Legacy sarà presente domani sera all'Opening Night Live di Geoff Keighley, che aprirà ufficialmente la Gamescom 2022 con quello che sarà probabilmente l'evento più interessante della fiera, e Warner Bros. vuole ricordare l'appuntamento con un piccolo teaser.

Avalanche e il publisher hanno pubblicato un tweet in cui si ricorda, appunto, che Hogwarts Legacy sarà presente all'Opening Night Live che inizierà domani alle ore 20:00 (e che ovviamente seguiremmo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it), ma ha anche mostrato un breve teaser che dovrebbe essere tratto proprio dal nuovo video di presentazione.



"Usate cautela quando esplorate le profondità sconosciute", si legge nel messaggio originale, sotto al quale viene visualizzata quella che sembra parte dell'ambientazione di una sorta di dungeon presente in Hogwarts Legacy. Il tweet è stato poi ripostato da Warner Bros., che ha fatto presente come l'arco che si vede in mezzo all'immagine sia composto di teschi, invitando a scoprire qualcosa di più "fra un giorno".

Sembra dunque che il nuovo trailer di Hogwarts Legacy che verrà mostrato domani all'Opening Night Live sia destinato a mostrare alcune zone inedite del gioco, ancora non viste nelle occasioni precedenti. In particolare, quella che emerge dal teaser sembra essere un'area particolarmente oscura e inquietante, in attesa di scoprire qualcosa di più.

Nel frattempo, abbiamo saputo la data d'uscita ufficiale di Hogwarts Legacy, fissata per il 10 febbraio 2023 su PC, PlayStation e Xbox, e ne abbiamo visto in questi giorni un nuovo video ASMR sulle ambientazioni circostanti il castello.