Hogwarts Legacy: nuovo video ASMR mostra le ambientazioni intorno al castello

Un nuovo video ASMR dedicato a Hogwarts Legacy ci mostra le ambientazioni intorno al castello che ospita la scuola, dandoci modo di vedere in maniera più approfondita gli scenari più aperti che si estendono al di fuori delle mura di Hogwarts.

Si tratta di un filmato costruito per calarci direttamente all'interno del mondo di gioco e l'utilizzo della tecnologia audio ASMR non fa che incrementare questo effetto: se provate a vedere il video con un paio di buone cuffie, potrete farvi trascinare più facilmente all'interno delle magiche ambientazioni di Hogwarts Legacy.

Oltre a questa caratteristica per gli audiofili, in ogni caso, il nuovo trailer consente anche di avere un'idea più precisa dell'ampiezza e varietà di ambientazioni che caratterizzano il gioco al di fuori di quelle già viste in precedenza all'interno del castello, in una ricostruzione piuttosto convincente, oltre che per molti aspetti inedita, dell'area in questione.

Vediamo dunque delle belle campagne chiaramente ispirate a quelle britanniche che fanno da scenario alle storie della serie, corsi d'acqua, affascinanti zone costiere, boschi e altro, il tutto rappresentato in "una calda giornata estiva", come riferito anche nel titolo del video. Gli sviluppatori di Avalanche fanno inoltre sapere che quanto mostrato è un filmato "in-game" e che comunque rappresenta ancora un "work in progress", dunque non è indicativo della qualità finale del gioco.

Nel frattempo, abbiamo saputo finalmente la data d'uscita di Hogwarts Legacy, mentre restiamo in attesa del nuovo trailer che arriverà per la Gamescom 2022, in base a quanto riferito dagli sviluppatori.