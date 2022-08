Kena: Bridge of Spirits arriva su Steam, grosso update con New Game+ quasi pronto

Novità interessanti per quanto riguarda Kena: Bridge of Spirits, con il prossimo arrivo del gioco su Steam e un grosso aggiornamento in arrivo nel prossimo periodo, contenente anche la modalità New Game+, il tutto previsto per il 27 settembre 2022.

Questo è quanto riferito da IGN, che evidentemente ha ricevuto alcune informazioni in esclusiva da Ember Labs, il team di sviluppo responsabile del gioco. Kena: Bridge of Spirits arriverà dunque anche in versione Steam su PC, cosa che dovrebbe garantire un'ulteriore boost di visibilità e pubblico per il gioco, considerando le preferenze generali dell'utenza su tale piattaforma.

Il 27 settembre 2022 è previsto sia l'arrivo dell'aggiornamento che il lancio del gioco su Steam, in occasione dell'uscita di quello che viene definito l'Anniversary Update e che dovrebbe portare con sé anche diverse altre novità per l'ottimo action adventure con elementi da platform 3D e ambientazione fantasy.

All'interno dell'Anniversary Update sono previsti inoltre anche nuove Charmstone, Spirit Guide Trials, vestiti per la protagonista e nuove opzioni per l'accessibilità, rappresentando dunque un vero e proprio rilancio importante per Kena: Bridge of Spirits, con diversi contenuti aggiuntivi che potranno far tornare all'interno del gioco anche coloro che l'hanno già concluso da tempo, oltre ad aprirlo a nuove fasce di pubblico grazie all'approdo su Steam. Lo scorso ottobre avevamo saputo che Kena: Bridge of Spirits ha avuto vendite sorprendenti, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti al riguardo.