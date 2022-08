Star Wars KOTOR Remake: l'uscita nel 2024 è un miraggio se il gioco non viene ridotto di dimensioni

In questi giorni si è tornati a parlare di Star Wars KOTOR Remake, il gioco per PC e PS5 dedicato alla saga di George Lucas. Alcuni report hanno svelato che il titolo è in difficoltà e che la data di uscita è quindi lontana. Quanto lontana? Persino il 2024 è un miraggio a meno che il gioco non venga ridotto di dimensioni: questo è quanto pensa Jason Schreier.

Schreier, tramite Bloomberg, è colui che ha condiviso i report sui problemi di Star Wars KOTOR Remake. Ora, rispondendo tramite Twitter a un utente, ha affermato che "anche il 2024 è solo una speranza a meno che riducano le dimensioni del progetto".

Pare quindi che Star Wars KOTOR Remake sia ancora in alto mare. Ovviamente, come sempre, ricordiamo che non si tratta di informazioni ufficiali ma solo di considerazioni di un giornalista: Schreier è una fonte affidabile, ma le cose potrebbero evolversi in molti modi da qui in avanti.

Star Wars, in ogni caso, non deve contare unicamente sul remake di Knights of the Old Republic. Ricordiamo infatti che è in arrivo Star Wars Jedi Survivor, la cui data di uscita è stata la centro di recenti commenti di Jeff Grubb. Il tutto è nato dopo l'annuncio ufficiale riguardo a due libri dedicati proprio a Star Wars Jedi.

A breve, avremo modo anche di scoprire altre novità dedicate a Star Wars, precisamente il nuovo gioco di Skydance New Media e Amy Henning, nota autrice di Uncharted. Il tutto sarà annunciato durante il Disney & Marvel Games Showcase: vediamo le date e i dettagli.