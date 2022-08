Death Stranding su PC Game Pass: Sony PlayStation non ha avuto voce in capitolo

Sony PlayStation non è stata coinvolta in nessun modo nell'accordo che ha permesso l'arrivo di Death Stranding nel catalogo del PC Game Pass di Microsoft, nonostante detenga la proprietà intellettuale del titolo realizzato da Kojima Productions. La conferma è arrivata grazie a una nota ufficiale inviata alla redazione di Push Square.

Un portavoce della compagnia ha spiegato che tutto ciò che riguarda la versione PC di Death Stranding viene gestito da Kojima Productions e il publisher italiano 505 Games e che dunque fondamentalmente Sony PlayStation non ha avuto voce in capitolo sulla trattativa che ha permesso al titolo di arricchire il catalogo di PC Game Pass.

"Le questioni relative alla versione PC di Death Stranding sono gestite da Kojima Productions e 505 Games", ha dichiarato il portavoce di Sony. "SIE (Sony Interactive Entertainment) non ha alcun coinvolgimento in questa iniziativa".

Death Stranding

Come è possibile che Sony, che detiene i diritti dell'IP, non sia stata coinvolta in nessun modo? La spiegazione più semplice è che probabilmente l'accordo stretto con 505 Games e Kojima Productions per la versione originale di Death Stranding non includesse clausole relative alla pubblicazione su PC Game Pass, forse perché stipulato prima del lancio del servizio (giugno 2019).

A rafforzare questa teoria, il fatto che la versione di Death Stranding in arrivo su PC Game Pass la prossima settimana sarà quella base, e non la Director's Cut, forse perché legata a un accordo di pubblicazione differente. Ma queste sono solo supposizioni senza conferma ufficiale.