Death Stranding su PC Game Pass, data d'uscita ufficiale annunciata da Microsoft

Come era stato ampiamente fatto capire in questi giorni, Death Stranding arriverà davvero su PC Game Pass, con la data d'uscita che è stata annunciata oggi direttamente da Microsoft attraverso Xbox Wire: sarà disponibile nel catalogo dal 23 agosto 2022.

Il gioco di Hideo Kojima era stato protagonista di una serie di voci di corridoio al riguardo, visto che l'account Twitter ufficiale di PC Game Pass continuava a cambiare l'immagine profilo con scene che sembravano proprio tratte da Death Stranding, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale direttamente attraverso i canali di Microsoft, proprio come era stato predetto già da Tom Henderson nella giornata di ieri.

Death Stranding arriverà dunque nel catalogo di PC Game Pass dal 23 agosto 2022, ovvero martedì prossimo.

Questo arricchisce considerevolmente l'offerta di Game Pass per agosto 2022, considerando che il gioco non compariva nei giochi della seconda metà del mese annunciati giorni fa da Microsoft, a cui vanno peraltro aggiunti anche i numerosi titoli Bethesda che sono stati inseriti in catalogo in occasione del QuakeCon 2022 attualmente in corso.

Death Stranding potrà dunque essere scaricato e giocato gratuitamente dagli abbonati a PC Game Pass, che ricordiamo è integrato all'interno di Xbox Game Pass Ultimate. L'edizione PC Game Pass di Death Stranding include peraltro alcuni oggetti esclusivi sbloccabili all'interno del gioco: