PC Game Pass cambia immagine profilo sui social: per i fan Death Stranding è in arrivo sul servizio

PC Game Pass, la nuova immagine profilo

Il profilo Twitter ufficiale di PC Game Pass ha cambiato la propria immagine profilo e, ora, sotto il logo possiamo vedere un ambientazione che ricorda moltissimo quella di Death Stranding. Per questo motivo, secondo i fan il gioco di Kojima Productions è in arrivo sul servizio.

Oltre al cambio di immagine, il profilo Twitter di PC Game Pass ha pubblicato il seguente tweet: "Alle volte ci piace una bella immagine di un panorama". Pare però difficile che non ci sia qualcosa dietro questa scelta, soprattutto considerando che l'hanno resa ancora più visibile con un tweet dedicato.

Ovviamente per il momento è solo una speculazione e non ci sono informazioni ufficiali riguardo all'arrivo di Death Stranding su PC Game Pass.

Precisiamo inoltre che l'account ufficiale di Xbox Game Pass non ha cambiato l'immagine profilo: solo quello PC Game Pass segnala questo cambio. Considerando anche che Death Stranding è già disponibile in versione PC, è possibile che a breve Microsoft aggiunga il gioco su PC Game Pass. Non bisogna quindi prendere questa speculazione come un possibile teaser della versione Xbox di Death Stranding.

Per il momento possiamo solo attendere conferme o smentite. L'unica certezza è la lista dei giochi in arrivo nella seconda del mese e dei giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass a fine agosto 2022.