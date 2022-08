Xbox Game Pass: i giochi che lasceranno il catalogo il 31 agosto 2022

Microsoft ha quest'oggi annunciato le novità per Xbox Game Pass, il servizio per console, computer, mobile e cloud. Oltre ai giochi in arrivo, ha come sempre indicato anche quali sono i giochi che saranno presto rimossi dall'abbonamento. A partire dal 31 agosto 2022 non sarà più possibile giocare ai seguenti videogiochi:

Elite Dangerous (Cloud and Console)

Hades (Cloud, Console, and PC)

Myst (Cloud, Console, and PC)

NBA 2K22 (Cloud and Console)

Signs of the Sojourner (Cloud, Console, and PC)

Spiritfarer (Cloud, Console, and PC)

Twelve Minutes (Cloud, Console, and PC)

Two Point Hospital (Cloud, Console, and PC)

What Remains of Edith Finch (Cloud, Console, and PC)

World War Z (Cloud, Console, and PC)

Le rimozioni di questo mese includono una serie di giochi alquanto interessanti. Oltre ai famosi Elite Dangerous e al capitolo di NBA 2K del 2021/2022, troviamo tanti indie di qualità che suggeriamo di provare prima della rimozione, se ancora non l'avete fatto. Hades è per certo uno dei nomi più importanti: si tratta di un rogue-lite a tema mitologia greca, con una forte componente narrativa, insolita per il genere.

Twelve Minutes è invece un'avventura narrativa basata sulle nostre scelte: nei panni di un marito, dobbiamo andare a fondo di un mistero che ruota attorno a un omicidio. Il problema è che le vittime siamo noi e nostra moglie! A ogni partita scopriremo nuove informazioni e potremo usare le conoscenze apprese in un successivo tentativo.

Hades

Two Point Hospital è il precedente gioco di Two Point, che hanno da poco pubblicato Two Point Campus, anch'esso disponibile su Game Pass. Se state apprezzando il nuovo gioco, potreste recuperare il precedente prima che venga rimosso.

Infine, ecco la lista dei giochi in arrivo su Game Pass.