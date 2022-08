Team Asobi: nuovo grande gioco in arrivo, ma il team lavora anche "sulle tecnologie future"

Team Asobi - uno dei team di PlayStation Studios e autore di Astro's Playroom - ha parlato con la testata GamesIndustry.biz, svelando di essere al lavoro sul gioco più grande di sempre per la compagnia, ma al tempo stesso di essere dedita alle "tecnologie future".

Nicolas Doucet, Creative Director e Studio Director, ha affermato: "Abbiamo un progetto in produzione che sta andando bene, ma vogliamo avere un altro gruppo che si occupi di Ricerca e Sviluppo, e vogliamo che questo gruppo sia sufficientemente grande per esplorare il maggior numero possibile di aree interessanti. E per avviare potenzialmente altri progetti". Il team di Ricerca e Sviluppo, viene spiegato, viene composto dai dipendenti della compagnia, in rotazione, e permette loro di incubare idee e sperimentare con nuove tecnologie per sistemi di gioco che potrebbero essere inclusi in videogiochi futuri.

"Abbiamo sempre un team in più", ha detto Doucet a GamesIndustry.biz. "Probabilmente il 90% dello studio si occupa della produzione, ma c'è un piccolo team di persone sullo sfondo che sta già toccando le tecnologie di domani, o facendo prove con le tecnologie che abbiamo oggi, ma portandole in una nuova direzione. Per mantenere questa freschezza, il team di R&S deve essere cambiato molto spesso. Le persone vanno nel team di produzione e poi magari passano in R&S per qualche tempo".

Astro's Playroom, un livello giacciato

Secondo precedenti report, Team Asobi sta lavorando a un nuovo gioco d'azione in 3D, definizione ovviamente molto generica e che non ci dice molto sul tipo di gioco che avremo tra le mani. Sappiamo però che non dovrebbe essere un seguito di Astro's Playroom, in quanto Doucet stesso ha affermato che per il momento non ci sono piani in merito.