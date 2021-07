Team ASOBI, autore di Astro's Playroom per PS5, è al lavoro su "un gioco d'azione 3D"

Team ASOBI, autore di Astro's Playroom - l'esclusiva PS5 - è attualmente al lavoro su un nuovo gioco, come già sapevamo. Ora, però, abbiamo modo di scoprire che si tratta di un "gioco d'azione 3D". Ecco quanto sappiamo.

Tramite la pagina LinkedIn di PlayStation, abbiamo modo di vedere che Team ASOBI è alla ricerca di nuovi sviluppatori per il proprio team. Precisamente, la proposta di lavoro è rivolta a una level designer che si dovrebbe occupare di costruire "una serie di livelli per un gioco d'azione 3D, ognuno dei quali caratterizzato da un grande ritmo e da situazioni creative." Il compito dello sviluppatore è di "portare creatività e umorismo all'interno del gioco".

Per il momento non abbiamo alcun tipo di informazione riguardo alla natura del gioco e al franchise al quale potrebbe essere legato. Non sappiamo se sarà un nuovo gioco dedicato ad Astro, anche se ovviamente è possibile: Astro's Playroom è dopotutto un gioco d'azione 3D caratterizzato da un ottimo ritmo e uno stile allegro e divertente. In altre parole rientra perfettamente in quanto richiesto dalla proposta di lavoro.

Astro sarà protagonista di un nuovo gioco?

Già a giugno avevamo avuto modo di scoprire che Team ASOBI era alla ricerca di molto personale, ma all'epoca non era stato indicato di che genere di gioco si trattasse. Sappiamo anche che il team continuerà a sperimentare con il DualSense e con le sue funzioni uniche.

Gli autori di Astro stanno crescendo in numero, questo è certo: dopotutto Japan Studio è stato sostituito da Team Asobi sul sito ufficiale, dopo essere entrato ufficialmente nei PlayStation Studios.