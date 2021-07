Zelda Skyward Sword HD è il secondo gioco scatolato più venduto su Amazon.com

The Legend of Zelda Skyward Sword HD è un grande successo e lo dimostra anche la classifica dei prodotti videoludici più venduti di Amazon.com nel 2021 (ad oggi). Il gioco di Nintendo Switch è "solo" in 20° posizione, nella classifica complessiva, ma è il secondo gioco scatolato più venduto, dietro solo a Super Mario 3D World + Bowser's Fury, altro successo travolgente della compagnia di Kyoto.

Precisamente, ci sono ben 14 posizioni che separano Super Mario 3D World + Bowser's Fury e The Legend of Zelda Skyward Sword HD, che dimostrano principalmente il successo incredibile di Mario. Il resto della classifica è invece composto dalle classiche carte prepagate per gli store PlayStation, Xbox e Nintendo, Roblox, oltre ad accessori, cuffie, controller e, in quindicesima posizione, PS5.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD

Si tratta quindi di un ottimo risultato per The Legend of Zelda Skyward Sword HD, almeno per quanto riguarda il mercato USA. In Italia, sfruttando la classifica dei prodotti videoludici più venduti, possiamo vedere che è in sedicesima posizione, ma dietro a giochi come FIFA 21 (2°), F1 2021 (6°), GTA 5 (7°), Minecraft Switch (8°), Animal Crossing New Horizons (9°), Super Mario 3D World + Bowser's Fury (13°) e Mario Kart 8 Deluxe (15°).

Se vi interessa Zelda Skyward Sword HD, ecco il nostro approfondimento su come Nintendo ha adattato i controlli. Ovviamente, vi consigliamo anche di leggere la nostra recensione!