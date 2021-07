Interplay, creatore di Fallout e Wasteland, rinasce: annuncio domani

Interplay, storico sviluppatore ed editore di giochi come Baldur's Gate, Fallout, Planetscape, Wasteland (solo per citarne pochi nomi famosi), è pronto a rinascere in un nuovo formato. Non sappiamo ancora esattamente quello che sarà annunciato, ma sappiamo che domani - 28 luglio 2021 - ci sarà un annuncio da parte della compagnia.

Come potete vedere poco sotto, il profilo Twitter di Interplay segnala solo che dobbiamo "prepararci per la nuova Interplay" e indica la data del 28 luglio 2021. Il motto della compagnia è "creata dai giocatori per i giocatori".

Sappiamo inoltre che Interplay è ora proprietà di James Murdock, che è anche CEO e si occuperà "del riavvio della compagnia, pianificato per il rilancio nell'ottobre 2021". Murdock era VPC (Vice President Operations) di Blizzard dal giugno 2017, e lo è stato fino al luglio 2021. Precedentemente ha lavorato come assistente di amministrazione per Rockstar Games (marzo 2013 - giugno 2017).

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. Dovremo attendere la giornata di domani per scoprire quali sono i piani per la nuova Interplay. Ricordiamo che è stato un grande editore e sviluppatore negli anni Ottanta e Novanta, ma nel corso degli anni 2000 la sua fama è calata. La compagnia ha perso il controllo di Fallout (passato in mano a Bethesda) e nel 2016 ha venduto varie proprietà intellettuali.

Interplay, tramite Black Isle Studios, ha pubblicato la remaster di Baldur's Gate: Dark Alliance nel 2021.