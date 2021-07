Switch: Joy-Con drift forse risolto da Nintendo, nei nuovi Joy-Con di Zelda

Nintendo Switch è una console incredibile e il successo commerciale lo dimostra. La macchina da gioco della compagnia di Kyoto, però, ha un piccolo-grande problema: il Joy-Con drift. Le levette analogiche del controller di Switch, infatti, tendono dopo un po' di tempo a ricevere un falso input che rende scomodo se non impossibile giocare. Ora, però, pare che Nintendo abbia risolto il problema in segreto all'interno dei Joy-Con dedicata a The Legend of Zelda Skyward Sword HD.

Come potete vedere qui sotto, @Mario_RPG_Fan - utente Twitter - ha aperto i propri Joy-Con di The Legend of Zelda Skyward Sword HD e ha notato che sotto le levette analogiche sono presenti due strisce: queste non sono presenti negli altri modelli del controller di Nintendo Switch. Sappiamo, grazie allo YouTuber VK, che il drift delle levette viene annullato creando pressione sotto le levette: è quindi credibile che la grande N abbia adottato tale soluzione in questi nuovi modelli.

Lo YouTuber VK aveva inserito un piccolo pezzo di cartoncino per creare pressione e risolvere il problema dei Joy-Con drift di Switch. Nintendo, ovviamente, ha inserito una soluzione più definitiva, o così almeno supponiamo.

Ricordiamo infatti che non vi è stato alcun tipo di annuncio da parte della compagnia riguardo al problema dei Joy-Con drift. Nintendo non ha dichiarato di aver inserito questa modifica e non sappiamo quindi se sia effettivamente pensato per risolvere il problema del drift di Switch. Dovremo attendere una conferma ufficiale da parte della compagnia giapponese.

