Zelda: Skyward Sword HD porta al solito dominio Nintendo Switch in Giappone

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD risulta essere facilmente il gioco più venduto in Giappone, piazzandosi in cima alla classifica software settimanale e confermando il solito dominio di Nintendo Switch nel Sol Levante, mentre si registra anche un notevole salto in avanti di Xbox Series X, anche se ovviamente a distanza abissale dalla vetta.

Le new entry principali della classifica software settimanale in Giappone sono The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi, che non per nulla si piazzano rispettivamente al primo e secondo posto della classifica software, superando Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Crayon Shin-chan, gioco dedicato alla storica serie animata omonima, è una bella avventura "estiva" che purtroppo non ha ancora una versione occidentale annunciata ma speriamo che possa arrivare, visto il grande fascino che emerge dal gioco. L'altra novità nella top ten è Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space, che chiude una prima parte della classifica interamente caratterizzata da giochi per Nintendo Switch.

Sul fronte hardware non cambia la musica, con Nintendo Switch che ha venduto complessivamente circa 65.000 unità mentre la famiglia PS5 si ferma intorno alle 10.000. L'unica notizia strana, su questo punto, è il bizzarro salto in avanti fatto da Xbox Series X che vende 1503 unità (complessivamente sono circa 1800 insieme a Series S) in questa settimana, con numeri ovviamente distanti dalla concorrenza ma diversi anche dalle performance standard delle console Microsoft in Giappone.

