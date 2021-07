Steam Deck e Nintendo Switch si rivolgono a utenze diverse, dice Gabe Newell

Secondo il capo di Valve Gabe Newell Steam Deck e Nintendo Switch si rivolgono a utenze diverse. Nonostante abbiano un form factor piuttosto simile, in realtà le due macchine sono concepite con un pubblico di riferimento diverso. Per capire quale delle due fa per noi e basterà provare le due macchine "e saprai subito quale è giusta per te".

Anche noi avevamo detto che Steam Deck e Nintendo Switch avevano più differenze che elementi in comune, ma ovviamente il parere di Gabe Newell ha un peso differente. In un'intervista con IGN il capo di Valve ha detto che Steam Deck è stata costruita per soddisfare diversi generi di utenti.

"Penso che Nintendo faccia un ottimo lavoro mirando al pubblico che ha con i contenuti che fa", ha detto Newell. "Ma Steam Deck sarà diverso. Per esempio prendendola in mano, piacerà molto ai giocatori che sono abituati ad usare un controller costoso? Perché è più grande e più ingombrante di uno Switch. E se abbiamo ragione, questo è il giusto compromesso per il pubblico che stiamo cercando".

Steam Deck vs Switch

Secondo il capo di Valve basteranno 10 secondi per capire la differenza e comprendere quale della due piace di più: "Se sei un giocatore, prendi una Switch e prendi uno Steam Deck e saprai qual è quella giusta per te. E lo saprai entro 10 secondi".

E voi? Sapete già qual è quella che fa per voi?