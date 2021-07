Activision Blizzard: 1000 dipendenti firmano una lettera di denuncia contro i capi della compagnia

Come di certo saprete, Activision Blizzard è attualmente sotto accusa da parte del Department of Fair Employment and Housing della California, dopo due anni di investigazione che ha portato alla luce la discriminazione contro le dipendenti donne della compagnia. I capi della compagnia hanno negato le accuse, ma i dipendenti non hanno preso bene la cosa. Circa 1.000 sviluppatori di Activision Blizzard hanno infatti firmato una lettera contro la leadership della compagnia.

Ecco la lettera dei dipendenti di Activision Blizzard, in traduzione:

"Ai dirigenti di Activision Blizzard,

Noi, i sottoscritti, concordiamo che le dichiarazioni di Activision Blizzard, Inc. e del loro consulente legale riguardo alla causa DFEH, così come la successiva dichiarazione interna di Frances Townsend, siano ripugnanti e offensive per tutto ciò che crediamo che la nostra azienda dovrebbe rappresentare. Per dirlo in modo chiaro e inequivocabile, i nostri valori come dipendenti non si riflettono accuratamente nelle parole e nelle azioni della nostra leadership.

Crediamo che queste dichiarazioni abbiano danneggiato la nostra continua ricerca di uguaglianza dentro e fuori la nostra industria. Classificare le affermazioni che sono state fatte come "distorte, e in molti casi false" crea un'atmosfera aziendale che non crede alle vittime. Mette anche in dubbio la capacità delle nostre organizzazioni di ritenere gli autori di abusi responsabili delle loro azioni e di promuovere un ambiente sicuro per le vittime che si faranno avanti in futuro. Queste dichiarazioni rendono chiaro che la nostra leadership non sta mettendo i nostri valori al primo posto. Sono necessarie correzioni immediate dai più alti livelli della nostra organizzazione.

I dirigenti della nostra azienda hanno affermato che saranno intraprese azioni per proteggerci, ma di fronte all'azione legale - e alle preoccupanti risposte ufficiali che ne sono seguite - non abbiamo più fiducia che i nostri leader metteranno la sicurezza dei dipendenti al di sopra dei loro interessi. Affermare che si tratta di una "causa davvero senza merito e irresponsabile", mentre vediamo così tanti dipendenti ed ex dipendenti parlare delle loro esperienze di molestie e abusi, è semplicemente inaccettabile.

Chiediamo dichiarazioni ufficiali che riconoscano la gravità di queste accuse e dimostrino compassione per le vittime di molestie e aggressioni. Chiediamo a Frances Townsend di mantenere la sua parola di dimettersi da sponsor esecutivo dell'ABK Employee Women's Network a causa della natura dannosa della sua dichiarazione. Chiediamo al gruppo dirigente esecutivo di lavorare con noi su nuovi e significativi sforzi che assicurino ai dipendenti - così come alla nostra comunità - un luogo sicuro per parlare e farsi avanti.

Sosteniamo tutti i nostri amici, compagni di squadra e colleghi, così come i membri della nostra comunità dedicata, che hanno subito maltrattamenti o molestie di qualsiasi tipo. Non verremo messi a tacere, non ci faremo da parte e non ci arrenderemo finché l'azienda che amiamo non sarà di nuovo un luogo di lavoro di cui possiamo sentirci orgogliosi di far parte. Noi saremo il cambiamento."

Se volete fare il punto della situazione ecco la reazione dei vertici della compagnia alle accuse. Sappiate inoltre che alcune testate vogliono boicottare i giochi della compagnia.