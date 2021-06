Team ASOBI, autore dell'esclusiva PS5 Astro's Playroom, cerca tanti sviluppatori da assumere

Team ASOBI, noto soprattutto per la creazione dell'esclusiva PS5 Astro's Playroom e Astro Bot Rescue Mission per PS VR, sono in cerca di molti nuovi sviluppatori da aggiungere al proprio studio. Le offerte di lavoro sono legate all'area di Tokyo, ma la descrizione del lavoro è disponibile anche in inglese e vi è la possibilità di lavorare da remoto, il che dimostra che anche non-giapponesi possono candidarsi. PlayStation Studios si sta quindi espandendo sempre di più.

Precisamente, le posizioni libere per Team ASOBI sono le seguenti:



Game Designer

Concept Artist

Technical Artist/Rigger

Animator

3D Character Artist

Environment Artist

FX Artist

UI Artist

Gameplay Programmer

Animation Programmer

VFX Programmer

Graphics Programmer

Team ASOBI è diventata una divisione interna di PlayStation Studios a inizio mese e ha annunciato l'intenzione di espandersi. Il tipo di progetto al quale i nuovi assunti lavoreranno non è chiaro, ma viene detto che ci sarà la possibilità di lavorare in un ambiente "creativo e divertente". Viene usato anche il termine "giocoso". Nel 2020 è stato affermato che non vi erano piani per la creazione di un seguito di Astro's Playroom.

Speriamo che Team ASOBI abbia presto novità da riportarci su ciò che è in lavorazione (sempre che vi sia già un progetto solido in produzione, ovviamente). Nel frattempo, vi segnaliamo anche che PlayStation Studios ha assunto un ex-Obsidian: Xbox perde un Audio Designer.