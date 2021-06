PlayStation Studios assume un ex-Obsidian, Xbox perde un Audio Director

Justin E. Bell, veterano di Obsidian Entertainment e compositore di The Outer Worlds, ha annunciato di essersi unito ai PlayStation Studios come Supervising Sound Designer. Bell ha speso 11 anni presso Obsidian Entertainment dove, recentemente, ha lavorato come Audio Director. Ha anche composto la colonna sonora di Grounded e Pillars of Eternity. Attualmente, Obsidian è uno dei team Xbox, che dovrà fare a meno del talento del compositore.

L'annuncio di Bell è avvenuto tramite Twitter, dove ha scritto: "Ho sempre voluto lavorare per PlayStation, quindi è così surreale annunciare il mio nuovo ruolo presso PlayStation Studios come Supervising Sound Designer. I sogni diventano realtà, gente. Che privilegio unirmi a questo incredibile gruppo."

Questa assunzione non scaturisce ovviamente dal nulla. Tramite LinkedIn, PlayStation aveva pubblicato una proposta di lavoro per un Supervising Sound Designer che si sarebbe dovuto occupare della "creazione di contenuti audio di alta qualità per prodotti first party e second party. Come parte del nostro team, avrai l'opportunità di lavorare con alcuni degli sviluppatori di maggior talento dell'industria e ad alcuni dei giochi AAA PlayStation più interessanti".

Pare quindi che Bell potrà lavorare a molteplici progetti interni. Questa assunzione conferma le recenti dichiarazioni di Hermen Hulst, che aveva svelato che PlayStation Studios è in espansione.

