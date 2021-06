Battlefield 2042: la terza modalità è Battlefield Hub con remaster di mappe classiche?

Battlefield 2042 deve ancora svelarsi completamente, nonostante si sia già visto in alcuni video, in particolare per quanto riguarda una terza modalità di gioco che sembra molto interessante ma non è stata ancora annunciata in via ufficiale: secondo alcuni si dovrebbe chiamare Battlefield Hub e potrebbe offrire versioni remaster di mappe classiche uscite nei capitoli precedenti.

Si tratta ancora di voci di corridoio, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di EA e DICE, ma la cosa non è da escludere: quando abbiamo parlato di tre grosse modalità multiplayer presenti in Battlefield 2042, infatti, abbiamo visto All-Out Warfare, su cui era incentrato anche l'evento di presentazione sul quale abbiamo pubblicato la recente anteprima, Hazard Zone, che dovrebbe essere una sorta di reinterpretazione del Battle Royale o comunque un multiplayer a squadre su larga scala, e poi una terza modalità sviluppata da DICE LA che gli sviluppatori considerano una "lettera d'amore per i fan di Battlefield".

Questo potrebbe essere in linea con quanto riferito da Tom Henderson, peraltro un insider che ha previsto in maniera piuttosto precisa diverse caratteristiche di questo nuovo Battlefield 2042: secondo il personaggio in questione, la nuova modalità sarebbe Battlefield Hub e sarebbe incentrata sulla riproposizione di mappe classiche rimasterizzate, con supporto per 128 giocatori.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni, mentre nel frattempo vi rimandiamo allo spettacolare video gameplay di Battlefield 2042 mostrato nel corso della conferenza Xbox all'E3 2021.