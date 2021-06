Indiana Jones è il progetto principale di MachineGames, nessuna novità su Wolfenstein

Indiana Jones continua ad essere l'unico progetto annunciato tra quelli in corso presso MachineGames, dunque non ci sono ancora notizie ufficiali su un nuovo Wolfenstein, nonostante le voci di corridoio che si sono succedute su un nuovo capitolo della serie presso il team.

Questo è quanto ha riferito Pete Hines di Bethesda a Gamespot, nel corso di un'intervista, facendo comunque capire che il desiderio di continuare Wolfenstein è ben presente, anche nello stesso SVP di Bethesda: "Dove ci troviamo al momento con Wolfenstein, o meglio con qualsiasi altro franchise che non abbiamo annunciato, dovrà attendere fino al momento giusto in cui potrà essere presentato. Ma potete pure mettermi in cima alla lista delle persone che vorrebbero vedere un altro capitolo di Wolfenstein, su questo potete essere sicuri".

Di Indiana Jones abbiamo visto solo un teaser trailer, per ora

Hines ha confermato che MachineGames è al lavoro prima di tutto su Indiana Jones, ma questo perché in effetti è l'unico loro progetto annunciato per il momento. In ogni caso, si tratta ancora di una fase molto preliminare dello sviluppo, dunque ci vorrà ancora parecchio tempo prima di vedere il gioco in qualche forma.

"Abbiamo appena annunciato l'accordo, dunque potete immaginarvi a che punto siamo. Ci troviamo nelle primissime fasi dello sviluppo sul nuovo gioco di Indiana Jones", ha spiegato Hines. Dunque c'è la conferma che la produzione in corso di maggiore rilievo presso MachineGames sia ora Indiana Jones, ma anche il fatto che probabilmente lo vedremo fra un po' di tempo.

Secondo quanto emerso il mese scorso, Indiana Jones dovrebbe essere entrato in piena produzione dopo che il team ha concluso il supporto per Deathloop a favore di Arkane.