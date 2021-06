Bloodborne è il più giocato su PC tramite PS Now: ecco le classifiche del periodo marzo - maggio

Lo scontro nel mercato videoludico è sempre di più legato ai servizi. Microsoft sta facendo molto bene con Game Pass, mentre Sony offre PS Now, un servizio valido ma che di rado viene messo sotto i riflettori. Ora, però, Sony ha deciso di mostrare quali sono i giochi più giocati su PS4, PS5 e PC tramite PlayStation Now nel periodo 1 marzo 2021 - 1 giugno 2021. E senza troppa sorpresa, Bloodborne è il più richiesto su PC.

Vediamo però la classifica dei più giocati su PlayStation Now su PC (quindi via streaming):



Bloodborne

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Marvel's Avengers

Detroit: Become Human

Come potete vedere, in prima posizione vi è Bloodborne, il che dimostra il grande interesse dei videogiocatori di tutto il mondo per l'opera di FromSoftware. In seconda posizione, con leggera sorpresa, troviamo Horizon Zero Dawn: pare che molti abbiamo preferito abbonarsi a PS Now piuttosto che acquistare il gioco; probabilmente molti di questi giocatori non avevano accesso a un PC sufficientemente potente per giocare in tranquillità all'opera di Guerrilla, o magari hanno preferito spendere una cifra inferiore. Non stupisce nemmeno la presenza di The Last of Us nella Top 3, altra grande esclusiva console di PlayStation.

Horizon Zero Dawn appare in entrambe le classifiche

Interessante anche la classifica PS4 e PS5 (sia download che streaming) di PS Now:



Marvel's Avengers

Horizon Zero Dawn

Call of Duty: Black Ops III

F1 2020

WWE 2K19

Come potete vedere, Marvel's Avengers ha ottenuto la prima posizione, a dimostrazione che molti giocatori erano incuriositi dall'opera ma hanno evitato di acquistarla al D1. Nuovamente appare Horizon Zero Dawn e, nella Top 3, c'è spazio anche per Call of Duty Black Ops III, tolto dal servizio il 29 aprile. La grande differenza tra console e PC è legata al numero di giochi prodotti da team interni e giochi prodotti da team esterni.

Possiamo affermare che i giocatori vedono PS Now come un modo per giocare a quei titoli esclusivi Sony su PC, più che per accedere a giochi di terze parti? Per tutte le novità di questo mese, ecco il nostro articolo: PlayStation Now, giugno 2021.