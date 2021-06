Ghost of Tsushima perde la scritta "Only on PlayStation" sulla copertina

Alcune persone hanno notato che le ultime pagine prodotto, la copertina di Ghost of Tsushima ha perso la scritta "Only on PlayStation". Si potrebbe trattare di un caso, ma potrebbe anche voler dire che il gioco di Sucker Punch sarà il prossimo ad arrivare su PC. Anche Days Gone e Horizon Zero Dawn, infatti, persero questo banner prima del loro approdo su Steam ed Epic Games Store.

La nuova copertina può essere trovata sulla pagina di Amazon o sul sito PlayStation Direct. Per comodità ve la riportiamo anche qui sotto:

La copertina senza banner di Ghost of Tsushima

Al momento l'arrivo su PC è solo una delle possibilità. L'altra potrebbe essere l'arrivo del gioco con una versione nativa per PS5. Anche le versioni PS4 di Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure, giochi disponibili con una versione PS5, non hanno questo banner.

Una terza ragione potrebbe essere il fatto che Sony si stia progressivamente allontanando da questo genere di etichette per i suoi nuovi giochi. Per esempio Demon's Souls e Ratchet & Clank: Rift Apart non hanno questo genere di indicazione.

La differenza tra la vecchia e la nuova copertina di Ghost of Tsushima

Quindi, per il momento, il cambio potrebbe voler dire molte cose. Quello che è sicuro è che Sony ha ribadito di aver intenzione di aumentare la produzione di porting su PC, per lei dal basso costo e molto redditizi.