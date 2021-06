PS4: aggiornamento 8.52 disponibile, vediamo cosa cambia nel software della console

PS4 e PS4 Pro hanno ottenuto in queste ore il nuovo aggiornamento 8.52, disponibile adesso e scaricabile con update automatico, dunque vediamo di cosa si tratta e quali siano i cambiamenti applicati al software di sistema della console, nel caso siano visibili.

Il download richiesto è di 481 MB, dunque una quantità di dati non enorme ma piuttosto sostanziosa per una patch del firmware, tuttavia non vengono svelati in forma ufficiale i dettagli di questo aggiornamento, che rimane nell'ambito dei cambiamenti non meglio identificati per il miglioramento delle performance.

La frase è insomma quella storica che ritroviamo nella stragrande maggioranza dei casi quando Sony rilascia un aggiornamento di sistema per le sue console: "L'aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni della console", dunque probabilmente è studiato per migliorare la stabilità del sistema, correggendo eventuali problemi.

Insomma, sarà difficile probabilmente rilevare dei cambiamenti visibili nell'uso di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro dopo questo download, ma l'aggiornamento è comunque necessario e probabilmente va a correggere elementi anche importanti "sotto il cofano" della macchina, dunque vi rimandiamo tutto al download che dovrebbe avviarsi automaticamente all'avvio, oppure va applicato manualmente.

L'ultimo update rilevante e ben visibile è stato l'aggiornamento 8.50 pubblicato ad aprile, nel frattempo Sony ha lanciato un programma beta per firmware e aggiornamenti di sistema su PS5.