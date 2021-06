PS5, Sony lancia il programma beta per firmware e aggiornamenti di sistema

PS5 ha visto il lancio di un programma beta che consentirà agli utenti registrati di provare firmware e aggiornamenti di sistema in versione non definitiva, contribuendo così allo sviluppo del software della console Sony.

L'iniziativa, limitata per il momento ai possessori di PlayStation 5 che risiedono negli USA, in Canada, in Giappone, nel Regno Unito, in Germania e in Francia, arriva a pochi giorni dal rilascio dell'aggiornamento 21.01-03.20.00.04 per PS5.

Questi utenti possono registrarsi al programma per essere sottoposti a una selezione in stile closed beta: quelli che verranno scelti riceveranno via mail le istruzioni su come scaricare la versione beta del prossimo update della console.

Non solo: una volta superata la selezione, si riceverà una notifica nel momento in cui saranno disponibili ulteriori firmware beta, così da poterli scaricare e provare al fine di fornire un utile feedback agli sviluppatori e segnalare eventuali problematiche.

Il PlayStation Blog ha parlato di come l'ultimo aggiornamento di sistema di una certa rilevanza per PS5 sia stato quello dello scorso aprile, che ha introdotto feature come lo storage esteso via USB, lo Share Play cross-gen, un miglioramento della Game base e altre ottimizzazioni dell'interfaccia.