PS5: aggiornamento 21.01-03.20.00.04 disponibile, update anche per il DualSense

PS5 ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento di sistema, che porta il firmware della console alla versione 21.01-03.20.00.04 e richiede contestualmente l'update del controller DualSense.

Non è dato sapere nel dettaglio quali siano le modifiche apportate alla piattaforma, visto che il changelog ufficiale di Sony parla semplicemente di un miglioramento delle performance, in maniera del tutto simile all'aggiornamento PS5 di aprile.

Avendo appena effettuato l'update, possiamo dirvi che l'operazione è piuttosto rapida, implica come al solito il riavvio di PlayStation 5 e a quel punto richiede il collegamento del DualSense via cavo USB per l'aggiornamento del controller.

Stando a quanto riportato da un utente su Reddit, dopo l'operazione il DualSense indica in maniera precisa lo stato della batteria, che a quanto pare era in precedenza afflitto da un bug che comunicava valori sballati.

Restando in tema PS5, non c'è ancora nessuna conferma del chiacchierato bundle con Ratchet & Clank che in teoria dovrebbe debuttare nei negozi l'11 giugno.