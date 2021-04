PS5: l'aggiornamento 21.01-03.10.00 è disponibile per il download, peso e miglioramenti

Sony ha appena pubblicato l'aggiornamento di sistema 21.01-03.10.00 di PS5. Questo nuovo firmware è già disponibile per il download, pesa circa 900MB e si tratta di un hot-fix pensato per migliorare le prestazioni del sistema.

A distanza di pochi giorni dall'aggiornamento 21.01 di aprile di playStation 5, Sony ha pubblicato un nuovo firmware per la sua console di nuova generazione. Visti i tempi di distribuzione e la numerazione dell'aggiornamento è lecito aspettarsi solo cambiamenti minori, volti a sistemare alcuni problemi emersi nel frattempo o a migliorare le protezioni del sistema.

Il file dell'update 21.01-03.10.00 di PS5 pesa circa 900 MB e sarà scaricato automaticamente collegando la console alla rete. Nel caso in cui non disponiate di una correzione, il file sarà caricato al seguente indirizzo, come da tradizione.

A meno di sorprese che i soliti dataminer non mancheranno di scoprire, per il momento Sony ha classificato come caratteristica principale dell'aggiornamento il "miglioramento delle prestazioni del sistema". Un modo un po' più ganzo di dire "aumentata la stabilità", come fa da anni Nintendo. Ma la sostanza non dovrebbe cambiare.

La schermata dell'aggiornamento 21.01-03.10.00 di PS5.

Avete notato qualche cambiamento?