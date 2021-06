Psychonauts 2: HDR supportato solo su Xbox Series X e S

Psychonauts 2 supporterà l'HDR solo su macchine di ultima generazione, ossia su Xbox Series X e S. Non è chiaro se dal mucchio sia escluso anche il PC, che fa sempre storia a sé, ma sicuramente le versioni PS4 e Xbox One ne saranno prive.

A svelarlo è stata Double Fine in una FAQ inviata per email ai finanziatori della campagna FIG. Una delle domande chiedeva:

A quali risoluzioni e framerate gireranno le varie versioni?

La risposta è stata un po' vaga sul fronte dei dettagli, ma ha spiegato chiaramente chi potrà godere dell'HDR:

Dobbiamo ancora confermare alcuni di questi dettagli e faremo del nostro meglio per fare in modo che ogni versione giri al meglio e alla massima risoluzione supportata. L'unica cosa che possiamo confermare in questo frangente è che l'HDR sarà disponibile solo su Xbox Series X e S.

Naturalmente sono scattate le proteste degli utenti PS4, che temono di ricevere una versione peggiore del gioco rispetto a quella Xbox. In realtà, come già detto, anche Xbox One è esclusa, quindi non è un problema di marchio della console. Qualcuno ha anche fatto l'ipotesi che il gioco sfrutti l'Auto HDR delle nuove Xbox, il che spiegherebbe la mancata implementazione sulle altre piattaforme. Nessun complotto, quindi, ma solo una necessità tecnica.