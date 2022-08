LEGO Bricktales annunciato con trailer anche per PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch

LEGO Bricktales uscirà durante l'ultimo trimestre di quest'anno anche su PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch, come rivela il nuovo trailer del gioco pubblicato da Thunderful.

Qualche mese fa abbiamo provato LEGO Bricktales quando sembrava che l'esperienza fosse destinata ad approdare unicamente su PC, ma il team di sviluppo ha deciso di portare l'avventura isometrica a base di mattoncini di plastica anche su console.

"Sappiamo che gli appassionati di LEGO di tutto il mondo saranno entusiasti di poter mettere le mani su LEGO Bricktales", ha dichiarato Dieter Schoeller, vice-president of production presso Thunderful. "Ecco perché è fantastico poter annunciare che il gioco arriverà su di un'ampia gamma di piattaforme."

"Fra PlayStation, Xbox, Switch e PC ci assicureremo che il maggior numero di persone possibile abbia l'occasione di giocare e godersi questa esperienza, con le sue intuitive meccaniche di costruzione mattone-per-mattone."

"Parti per un'avventura epica alla scoperta degli affascinanti biomi dei diorami LEGO mentre, con l'aiuto di un simpatico robottino, cerchi l'ispirazione per aiutare tuo nonno a conferire nuova vita al suo parco dei divertimenti ormai in disuso", si legge nella sinossi di LEGO Bricktales.

"Durante il tuo viaggio esplorerai i meandri della giungla, deserti assolati, un movimentato angolo urbano, un imponente castello medievale e delle isole tropicali caraibiche."

"Aiuta i mini-abitanti che popolano i diversi mondi a risolvere i rompicapi e sblocca nuove abilità man mano che avanzi nella storia per esplorare ancor più a fondo i biomi e svelarne tutti i segreti e i misteri."