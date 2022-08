God of War Ragnarok: nuove informazioni sul gioco in arrivo oggi, per il noto Dusk Golem

God of War Ragnarok è la prossima grande uscita di PlayStation Studios e, naturalmente, molti giocatori non vedono l'ora di scoprire qualcosa di più sul gioco. Ora, pare che l'attesa non sarà molto lunga. Secondo Dusk Golem, noto anche come AestheticGamer, Santa Monica Studio ha qualcosa da mostrare per la giornata odierna.

Ovviamente, provenendo da una fonte americana, è possibile che "oggi" significhi anche la notte del nostro domani, ma il punto non è chiaramente l'orario. Dusk Golem precisa che queste informazioni non provengono da una fonte concreta, ma sono voci di corridoio che ha sentito. Precisa però che sono voci di corridoio credibili e di qualità, per quanto non sicure al 100%. Dusk Golem è in ogni caso una fonte alla quale dare fiducia, visto che ha più volte condiviso informazioni corrette e, recentemente, ha condiviso anche una concept art dedicata a Odino di God of War Ragnarok.

AestheticGamer ha anche consigliato ai fan di "essere più rispettosi e gentili con gli sviluppatori. Se molesti le persone, manchi di decenza umana e sputi veleno, non sei un vero fan o un giocatore. Sei un bambino che non ha mai imparato a comportarsi bene. Ho appreso solo di recente alcune delle cose che stanno accadendo con le persone in attesa di notizie."

"Purtroppo non c'è da stupirsi di fronte a menti malvagie e sottosviluppate che scelgono di agire con odio, il che rovina tutto il divertimento. Detto questo, so che la maggior parte delle persone è buona, felice e in grado di divertirsi".

In tutto questo, in ogni caso, non è dato sapere cosa potrebbe essere presentato. Non ci resta altro da fare se non attendere. Inoltre, anche se le informazioni di Dusk Golem su God of War Ragnarok fossero corrette, non è detto che siano aggiornate. Sony potrebbe rimandare l'annuncio di nuove informazioni per qualsiasi motivo, come accaduto con l'annuncio della data di uscita.