Saints Row, trailer della storia per il reboot del gioco Volition

Saints Row si mostra con il trailer della storia, che ci introduce ai personaggi e alle ambientazioni dell'atteso reboot della serie targata Volition, in arrivo su PC, PlayStation e Xbox il 23 agosto.

Dopo il trailer del gameplay con le caratteristiche del gioco, Saints Row si focalizza in questo video sul comparto narrativo, che come sappiamo ci vedrà vestire i panni di un criminale alle prime armi che però sogna in grande.

L'obiettivo di The Boss è infatti quello di formare una gang inarrestabile, i Saints, e conquistare l'intera città di Santo Ileso dopo aver sbaragliato le fazioni malavitose che si contendono i suoi territori.

Non una trama stratosferica, insomma, ma che a quanto pare verrà supportata da una scrittura divertente e da una direzione forte di tantissime sequenze ad alto tasso di spettacolarità, completamente fuori di testa come da tradizione per il franchise.

In attesa della nostra recensione, date un'occhiata al provato di Saints Row.