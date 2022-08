Saints Row, un trailer del gameplay illustra le caratteristiche del gioco

Saints Row si mostra con un nuovo trailer che presenta il gameplay del gioco e le sue caratteristiche, quando mancano ormai meno di due settimane al lancio su PC e console.

Dopo il trailer dedicato alle creazioni della community, Saints Row torna a ribadire con questo video le tantissime opzioni per la personalizzazione presenti nel pacchetto, che consentono di cambiare l'aspetto del protagonista e non solo.

Durante la campagna di Saints Row ci troveremo a controllare un criminale alle prime armi ma con grandi ambizioni, ovverosia dar vita a una gang in grado di dominare le strade di Santo Ileso dopo aver sconfitto le attuali fazioni che controllano la città.

Per riuscire nell'impresa dovremo ovviamente combattere, ma anche lanciarci in spettacolari inseguimenti a bordo dei veicoli più disparati e far esplodere letteralmente ogni cosa lungo il cammino.