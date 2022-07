Abbiamo provato Saints Row, il reboot della folle serie di Volition

Ora però Volition ha deciso di riprovarci e tenta di nuovo il colpaccio con un reboot. Abbiamo provato Saints Row per alcune ore e oggi possiamo finalmente dirvi come Volition ha cercato di ridare vita al suo pargolo. Un indizio: non hanno seguito la strada della finezza e della drammaticità... nemmeno lontanamente.

È probabilmente anche per questo motivo che, quando esce Agents of Mayhem , il titolo vende sotto le aspettative: si tratta sempre di uno spin off di Saints, ma il cambio di struttura "a classi" unito al nuovo nome porta molti giocatori a ignorarlo. L'andazzo pressoché identico a quello visto nel quarto capitolo, poi, fa perdere le speranze anche a quella parte di community che voleva vedere una evoluzione nella saga, diventando un pesante chiodo sulla bara della serie.

Riteniamo che avere qualche fondamentale sulla serie Saints Row sia piuttosto importante per comprenderne l'evoluzione negli anni, dunque è il caso di cominciare il nostro discorso dai suoi albori. La saga di Volition nasce nel lontano 2006 come action open world incentrato sulla lotta tra gang; da subito si propone di essere un'esperienza eccessiva e scarsamente realistica, ma conquista una discreta fanbase di appassionati con i suoi personaggi memorabili e il suo mondo. Solo un piccolo problema: in quel campo il re è un giochino chiamato Grand Theft Auto, un tale "mostro invincibile" da costringere i Volition a un netto cambio di rotta (possibilmente capace di allontanare il loro marchio dai lavori di Rockstar). La strada scelta? Quella della demenzialità assoluta: Saints Row diventa una serie con alieni, scene d'azione completamente prive del benché minimo realismo, pericolosissimi dildo viola di gomma e ogni genere di amenità concepibile da mente umana.

Il boss delle torte

Saints Row: Santo Ileso è un covo di criminalità, ma ha comunque degli scorci di tutto rispetto

Il nuovo Saints Row vi mette ancora una volta nei panni del "boss", seppur con una sostanziale differenza: la gang dei Saints ancora non si è formata e voi siete solo un mezzo criminale che cerca di campare nella brutale città di Santo Ileso, lavorando come mercenario per un esercito privato chiamato Marshall e portando a termine piccole rapine in compagnia dei vostri coinquilini. Le prime battute sono interessanti, soprattutto perché Santo Ileso sembra essere un posto dove la legalità non viene nemmeno considerata e tutti i vostri compagni di scorribande sono parte integrante di varie gang che controllano la metropoli. Si tratta di un cocktail esplosivo di eventi, che in effetti non ci mette molto a rovesciarsi dando fuoco a ogni cosa.

Raccontata così la storia del gioco potrebbe sembrare un ritorno alle radici più "seriose" della serie, tuttavia ci vuole pochissimo per capire come stanno realmente le cose. Fin dall'introduzione, infatti, il vostro alter ego si dimostra in grado di sopravvivere ad eventi che potrebbero radere al suolo un intero quartiere, oltre a dimostrare un talento naturale nelle carneficine. Il realismo in questo gioco non è propriamente di casa insomma, anche se bisogna dire che almeno gli alieni, i superpoteri e i mondi virtuali sono spariti dall'equazione. Per farvi un esempio cristallino dell'impatto generale, pensate alla serie Fast & Furious: ecco, diciamo che il paragone tra questo Saints Row e il primo capitolo è comparabile a quello tra il primo film di quella saga e gli ultimi. Siamo passati da sparatorie vecchio stile a battaglie su jet e treni in movimento, con automobili che sfidano ogni legge della fisica e personaggi in grado di uscire illesi da grandinate di proiettili. 'Murica.

Il team non ha pertanto voluto abbandonare le esagerazioni degli ultimi capitoli, ma ha abbassato leggermente la marcia delle assurdità nella trama principale per cercare di riavvicinarsi a tentoni ai fan storici. Dubitiamo che questa accoglierà il gioco a braccia aperte invero, ma non siamo contrari alla scelta dei Volition, perché se non altro le trovate fuori di testa di certe missioni ci hanno regalato più di una sonora ghignata. Le battute riuscite dopotutto non mancano e il caricaturale mondo di gioco rappresenta un ottimo palcoscenico per divertirsi senza troppi pensieri. I problemi, purtroppo, sorgono quando si va ad analizzare il resto.