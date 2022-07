PlayStation: chiude il servizio di assistenza diretto su Twitter

Sony ha annunciato che a partire dal 1° agosto interromperà il servizio di assistenza diretta di PlayStation su Twitter.

La notizia è arrivata proprio dall'account @AskPlayStation, che per l'appunto conferma che tutti i canali di assistenza su Twitter, inclusi quelli per l'Europa, Australia e Nuova Zelanda, non saranno più disponibili a partire dal prossimo mese.

In precedenza questi profili Twitter ufficiali offrivano assistenza diretta ai consumatori sette giorni su sette. Si trattava di un servizio anche piuttosto gradito, se pensiamo che l'account per gli USA contava ben 1,7 milioni di follower.

Il post di @AskPlayStation consiglia a tutti i clienti in cerca di assistenza di visitare il sito ufficiale di PlayStation a questo indirizzo. Qui invece trovate una serie di video ufficiali con informazioni utili e tutorial per vari argomenti, da come attivare la verifica in 2 passaggi a come installare un SSD M.2 su PS5.

Le reazioni della community PlayStation su Twitter alla notizia sono state le più disparate. C'è chi è dispiaciuto per la chiusura del servizio dato che in passato lo ha trovato utile per risolvere dei problemi, chi è contrariato dalla decisione di Sony in quanto toglie uno strumento di supporto per l'utenza e chi si dice indifferente, dato che a prescindere l'assistenza ufficiale di Sony ha più di qualche pecca.

"Questo è triste. Ho sempre trovato il supporto di Ask PlayStation davvero utile le poche volte che li ho contattati. Immagino che stiamo entrano in un'era dove il servizio al consumatore non è più così importante per le grandi compagnie."

"Questa è una soluzione terribile. Mettere delle barriere tra voi e i vostri consumatori non è mai la scelta migliore."

"Questo non cambia nulla. I ticket di supporto verranno comunque derisi, solo che ora gli altri su Twitter non possono più commentarli."

"Il vostro supporto è terribile. Vi contatto via chat e mi dite di chiamare. Chiamo e mi dite di usare la chat. Ho vissuto questo circo per due ore per sostituire il mio controller."