Live A Live, recensione di un classico di Square dell'epoca SNES

Nel caso in cui decidiate di dare una chance al gioco di Takashi Tokita, il director di titoli ben più famosi come Chrono Trigger o Parasite Eve, la nostra recensione di Live A Live vi spiegherà perché si tratta di un gioiellino davvero unico, anche se imperfetto.

Giocare Live A Live è stato come fare non tanto un tuffo nel passato, ma in una dimensione alternativa, che da una parte ci ricorda com'erano i giochi di un tempo e dall'altra ci fa vedere come sarebbero adesso, in questo mercato: fuori tempo massimo. Il ché non è necessariamente un difetto, ma è qualcosa da tenere a mente se vi imbarcate in questa impresa. Il gioco in uscita su Nintendo Switch è un remake in HD-2D dell'omonimo GDR nipponico che Square Enix pubblicò nel 1994 per SNES: questo dovreste saperlo se avete seguito lo sviluppo, o anche soltanto letto il nostro precedente provato di Live A Live , in cui abbiamo sviscerato qualche capitolo del gioco. In alternativa, l'eShop di Nintendo propone anche una demo che potrebbe aiutarvi a capire se questo strano JRPG fa per voi, o se è il caso di orientarvi su qualcosa di maggiormente classico.

Tante storie per tanti protagonisti

Live A Live, la schermata di selezione delle storie

I sette capitoli iniziali di Live A Live seguono le disavventure di altrettanti protagonisti, ma esattamente come accadeva nella versione originale del '94, dopo aver portato a termine le loro storie il gioco continua e, coi suoi finali multipli, garantisce un'esperienza più completa. In questi termini, Live A Live potrebbe sembrare un GDR piuttosto lungo, ma non è propriamente così: si completa in una ventina di ore, qualcosa di più se volete sviscerare ogni suo segreto. Il titolo di Tokita appartiene a un'era in cui i giochi di ruolo nipponici non duravano troppe ore e questo lo rende particolarmente adatto a chi cerca un JRPG contenuto, ma con una gran varietà di personaggi, situazioni e gameplay.

Nonostante questo, dobbiamo ammettere che Live A Live il peso dei suoi anni lo sente tutto, specialmente sul fronte della narrativa. Come vi avevamo anticipato nel nostro provato, non tutte le storie che formano questo mosaico sono veramente valide.

La peggiore di tutte è indubbiamente Oggi, una boss rush con un protagonista del tutto anonimo che si completa in un'oretta scarsa e non rappresenta minimamente le ambizioni del gioco. Le altre, invece, sono già più interessanti: solitamente, la scrittura, le tematiche e la colonna sonora compensano le carenze in termini di caratterizzazione e approfondimento di contesti e personaggi, ed è per questo che le storie migliori sono effettivamente quelle più lunghette, se non altro perché i protagonisti riescono a respirare un po' di più.

Sono comunque trame abbastanza scontate, caratterizzate da un filo invisibile - che più che altro è una tematica generica - che le collega nel capitolo conclusivo. Si tratta, tuttavia, di una "reunion" più in ottica di gameplay che di narrativa.

Queste dinamiche potrebbero ricordare Octopath Traveler - non a caso Tokita ha lavorato anche a quello - ma in realtà ci sono alcune importanti differenze tra i due giochi.

Live A Live, il capitolo Oggi è un picchiaduro a turni

In Octopath Traveler i personaggi esistevano e si incontravano nello stesso mondo e nella stessa epoca, ma la facoltatività del reclutamento comportava uno straniamento narrativo per il quale tutti i membri del party scomparivano nei momenti fondamentali della storia, ad eccezione del protagonista di turno. Questo in Live A Live non si verifica semplicemente perché i personaggi vivono in epoche completamente diverse e ogni storia è totalmente autonoma, se escludiamo la tematica ricorrente summenzionata che poi innesca le battute conclusive del gioco. In questo senso, la narrativa dei singoli capitoli di Live A Live risulta più compatta e coerente, ma anche essenziale, e questo aspetto potrebbe piacere a chi cerca un GDR leggero e dritto anche dal punto di vista della storia.

Tutto dipende, insomma, dal significato che date al genere. Se pensate che i GDR siano soprattutto storie coinvolgenti, che giustificano il gameplay e non viceversa, allora Live A Live non è il titolo che fa per voi: il remake di Square Enix è infatti una specie di raccolta, una compilation di micro giochi di ruolo da sbocconcellare, e in questo senso rappresenta un ottimo punto d'ingresso per chi si avvicina per la prima volta ai giochi di ruolo nipponici e non vuole impelagarsi in avventure troppo lunghe.

Live A Live, il capitolo Il Lontano Futuro è di stampo fantascientifico

Come abbiamo detto, alcune storie sono nettamente più coinvolgenti di altre, in particolare il Futuro Prossimo o il Selvaggio West. La localizzazione italiana azzarda un registro colorito e restituisce dialoghi scorrevoli che conferiscono maggior personalità anche ai protagonisti che sono appena abbozzati. Nel suo insieme, Live A Live è un gioco estremamente suggestivo anche per la soluzione di ambientare ogni capitolo in un'epoca diversa, impiegando quindi design diversi per gli sprite e gli scenari.

La grafica HD-2D si rivela ancora una volta la scelta migliore per non spogliare della loro aura vintage i giochi come questo, che esistono in un vero e proprio limbo a metà tra nostalgia e modernizzazione, ma in qualche momento si nota una certa povertà nelle animazioni o nell'effettistica che non giova al quadro generale, nonostante questo sia contraddistinto da un livello di dettaglio importante. Abbiamo apprezzato, tra l'altro, la decisione di riarrangiare tutte le musiche della sempre straordinaria Yoko Shimomura, che danno agli scenari un sapore più coinvolgente, nonostante le limitazioni della narrativa: la compositrice impiega una moltitudine di strumenti per adeguarsi all'epoca in cui si svolge la storia di turno, sfornando persino una divertentissima sigla da anime nel capitolo del Futuro Prossimo.