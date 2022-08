Thymesia: i voti delle recensioni internazionali sono molto diversi tra loro

Sono ora disponibili le recensioni internazionali di Thymesia, un nuovo gioco di ruolo d'azione d'ispirazione souls-like. Possiamo quindi vedere i voti assegnati dalla critica, a partire da quello di Multiplayer.it:

Multiplayer.it - 7.5

GameSpot - 8.0

God is a Geek - 8.0

Easy Allies - 7.0

VG247.com - 6.0

Dexerto - 6.0

PureXbox - 6.0

Screen Rant - 4.0

PushSquare - 3.0

NintendoLife - 3.0

Come potete vedere, i voti sono molto differenti tra loro. Al momento della scrittura, la media su Metacritic per la versione PC di Thymesia è 70/100, mentre su OpenCritic la media è 68/100.

In media, viene elogiato il sistema di combattimento di Thymesia e la gestione delle abilità di Corvus, il protagonista, ma viene criticata la quantità di contenuto. Inoltre, nel caso specifico della versione Switch, viene indicato che la versione cloud ha grossi problemi di prestazioni, rendendo quindi i combattimenti molto scomodi da giocare.

Corvus nella prima ambientazione di Thymesia

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Thymesia rientra in quella fascia di souls-like indie che non riescono a convincere fino in fondo. Sa divertire e, per fortuna, il sistema di combattimento ha una propria identità precisa, più originale di molti altri esperimenti usciti negli ultimi anni. Al tempo stesso è un gioco con poche aree, pochi tipi di nemici e un livello di difficoltà che andrebbe leggermente rifinito. Anche la presentazione visiva non è affatto raffinata. Gli appassionati del genere potrebbero dargli un'occasione, senza troppa fretta."