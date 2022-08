NZXT SIGNAL 4K30, la recensione della scheda di acquisizione che punta alla massima risoluzione

Come suggerisce il nome, NZXT SIGNAL 4K30 permette di registrare filmati fino alla risoluzione 4K, con un framerate masssimo a 30 FPS. Il supporto al passthrough arriva invece fino a 240 Hz in Full HD, rendendo possibile sfruttare monitor con alte frequenze di refresh anche mentre si registra o si è in live. Ma passiamo subito alla prova effettiva, con la nostra recensione di NZXT SIGNAL 4K30 .

NZXT SIGNAL 4K30 ha le dimensioni classiche per le capture card di questo tipo, quindi siamo molto vicini a una Elgato HD60S+. Anche le specifiche sono quelle a cui ormai siamo abituati: in ingresso ampio supporto, anche a frequenze elevate con HDR attivo, mentre in registrazione i limiti sono più stringenti. Risoluzione 4K bloccata quindi a 30 FPS e niente HDR; in 1440p si registra fino a 60 FPS, mentre i filmati a 1080p arrivano fino a 120 FPS, con varie opzioni intermedie.

Esperienza d'uso

NZXT CAM non è obbligatorio per usare NZXT SIGNAL, ma fornisce una serie di informazioni utili sul flusso dei dati

L'esperienza d'uso con NZXT 4K30 è priva di grosse debolezze. L'installazione è immediata e basta collegare il cavo USB al PC e quello HDMI alla sorgente video perché la scheda appaia su OBS o qualsiasi altro programma di registrazione e streaming. La gestione degli aggiornamenti firmware è deputata a NZXT CAM che potete scaricare direttamente sul sito del produttore. Oltre che la scheda, permette di controllare anche una serie di parametri del PC, quindi si rivela utile anche come software di monitoraggio generale. La dissipazione passiva è buona, ma durante sessioni prolungate la scheda emette un po' di calore, inevitabile vista l'assenza di ventole.

Compatibilità

Come già detto, NZXT non può gestire la registrazione Ultra HD a 60 FPS, ma la qualità e l'input lag praticamente assente in pass through ci hanno lasciati soddisfatti. Nessun problema con l'accoppiata Streamlabs/OBS, né con software di chiamata come Discord, Skype e Streamyard. Sempre gradita la possibilità di gestire i 120 FPS nelle registrazioni a 1080p e quella di arrivare fino a 240 FPS in pass through, visto che permette di giocare senza grosse limitazioni anche mentre si registra o si fanno live. Attenzione soltanto alla porta USB e al cavo utilizzato: senza USB 3.2 la scheda potrebbe non funzionare correttamente.