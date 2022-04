Elgato HD60 X, la recensione della scheda di acquisizione che supporta VRR e HDR, ideale per PS5 e Xbox

Ma basteranno queste feature aggiuntive per ritagliarle una fetta di mercato in mezzo alle altre schede di acquisizione pensate principalmente per la risoluzione Full HD? Scopriamolo nella nostra recensione dell'Elgato HD60 X .

Si tratta di una piccola ma sostanziale evoluzione rispetto alla HD60 S+, da cui riprende molte delle caratteristiche andando però a ridurre le limitazioni per quanto riguarda il framerate e le risoluzioni meno diffuse. In più aggiunge il supporto al VRR, già presente su Xbox Series X e arrivato proprio in questi giorni su PS5. Si presenta insomma come la scheda di acquisizione esterna perfetta per le console di nuova generazione.

Il legame tra Elgato e schede di acquisizione è ormai storico. Il marchio di proprietà di Corsair è, insieme ad AverMedia, tra i più affidabili produttori di dispositivi per la cattura delle immagini provenienti da PC e console. Elgato HD60 X rientra proprio in questa categoria di device.

Non è però questo l'unico aggiornamento per quanto riguarda le risoluzioni supportate: HD60 X consente il passthrough con HDR anche della risoluzione 1440p con 60 FPS (senza HDR si può arrivare a 1440p con 120 FPS). Certo, in Quad HD la registrazione rimane limitata sempre a 60 FPS senza HDR, ma almeno in uscita non siamo costretti a cambiare le nostre impostazioni grafiche come accadeva con l'HD60 S+. Assente ancora una volta una memoria interna per la registrazione di gameplay direttamente dalla scheda, senza l'ausilio di un PC.

Come dicevamo, la nuova scheda di acquisizione Elgato HD60 X è un'evoluzione dell'apprezzata HD60 S+, che va a risolvere alcune delle criticità evidenziate anche nella nostra recensione . Supporta fino alla risoluzione 4K a 60 FPS con HDR e VRR in passthrough, mentre la registrazione con HDR arriva fino a 30 FPS in 4K e 60 FPS in 1080p. Senza HDR rimane il limite dei 30 fotogrammi in 4K, mentre a 1080p possiamo arrivare finalmente a 120 FPS (che possono essere addirittura 240 in passthrough).

Il design di Elgato Game Capture HD60 X rompe rispetto al passato del brand Corsair. La scheda di acquisizione rinuncia infatti al tradizionale form factor della serie HD, che vedeva le porte di ingresso e uscita posizionate in opposizione sui due lati corti; stavolta l'ingresso HDMI e la porta USB-C sono sul lato lungo, lo stesso dell'uscita HDMI. Sull'altro lato, quella che potremmo definire la parte "frontale", trova posto il consueto ingresso audio analogico e un piccolo LED di stato. I lati corti chiudono il parallelepipedo con angoli decisi e stretti, che donano un'estetica diversa alla scheda, che non sfigura se posizionata su una scrivania in bella vista.

Esperienza d'uso

Le porte HDMI e quella USB sono tutte sul retro di Elgato HD60 X

L'esperienza d'uso di Elgato HD60 X è in tutto e per tutto paragonabile a quella di HD 60S+. L'installazione è semplice e non sono richiesti software specifici: si collegano il cavo USB al PC e quello HDMI alla sorgente video e il gioco è fatto. L'unico prerequisito è una connessione a internet per ottenere i driver tramite il software Elgato 4K Capture Utility. A quel punto possiamo selezionare la sorgente all'interno dei programmi che utilizziamo di solito, che siano OBS, Streamlabs, Streamyard o lo stesso Elgato 4K Capture Utility (tenete sempre a mente i limiti interni a ogni software: Streamyard, per esempio, non consente la cattura a risoluzioni superiori a 1080p).

Compatibilità

Una piccola postilla sulla compatibilità: Elgato HD60 X funziona sia in ecosistema Windows (Windows 10 64 bit o superiore) sia in quello Mac (macOS 10.13 High Sierra o superiore), ma la registrazione in HDR è disponibile solo su Windows. Non sappiamo se e quando arriverà un aggiornamento per introdurre il supporto all'acquisizione con HDR su Mac.

Il LED di stato di Elgato HD60 X è piccolo e discreto

Su Windows 11, comunque, siamo riusciti a gestire senza problemi tutte le risoluzioni supportate, con diversi dispositivi: abbiamo giocato su Xbox Series X e PS5, e catturato le immagini in 4K a 30 FPS della nostra DSLR Panasonic Lumix GH5. Come già detto nel paragrafo dedicato alle specifiche tecniche, la scheda Elgato non gestisce la registrazione Ultra HD a 60 FPS, ma i passi in avanti sul piano delle risoluzioni supportate è gradito e la qualità si conferma ottimale. Ovviamente il consiglio è collegare sempre un monitor esterno per non sacrificare le proprie sessioni di gioco, visto che l'HD60 X permette il passthrough di quasi ogni tipo di risoluzione e framerate, anche con VRR abilitato. Anche perché l'input lag nella finestra di acquisizione rimane comunque visibile e può compromettere l'esperienza nei giochi più concitati.

Elgato 4K Capture Utility

Due parole, infine, su Elgato 4K Capture Utility, il software base di Corsair per la registrazione. Non è obbligatorio utilizzarlo, ma se non volete installare programmi extra qui c'è tutto quello che serve per cominciare a registrare: opzioni per regolare il bitrate, la risoluzione e il framerate; anteprima con schermo del gioco in registrazione (con lag minimo, ma comunque percepibile); e il supporto all'opzione Flashback Recording, che salva in cache una porzione di filmato anche mentre non si sta registrando, permettendo di "tornare indietro" e recuperare magari le fasi iniziali di un'azione di gioco non preventivata. Scontata la compatibilità con Stream Deck e tutte le funzioni correlate.