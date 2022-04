NBA 2K22 è su Xbox Game Pass: disponibile da oggi a sorpresa per gli abbonati

Continuano ad arrivare giochi su Xbox Game Pass piuttosto a sorpresa, con NBA 2K22 che si è aggiunto in queste ore al catalogo di titoli scaricabili liberamente dagli abbonati al servizio Microsoft, stranamente senza annunci preventivi.

Dopo aver visto l'arrivo di FIFA 22 su Xbox Game Pass Ultimate attraverso EA Play, dunque, è ora il turno di NBA 2K22 di piombare a sorpresa nel catalogo di Xbox Game Pass, nonostante non rientrasse nel piano previsto per i giochi della seconda metà di aprile 2022 e la prossima mandata non sia stata ancora annunciata.

Si tratta del nuovo capitolo della simulazione di basket su licenza ufficiale NBA da parte di 2K Sports, che si presenta con nomi e atleti aggiornati alla stagione 2021/2022 e una serie di novità per quanto riguarda la base tecnologica del gioco e i contenuti.

Per quanto riguarda questi ultimi, si segnalano diverse aggiunte applicate alla modalità MyTeam e MyCareer, oltre a diversi avanzamenti effettuati alla grafica, alle animazioni e al sistema di simulazione di palla e intelligenza artificiale. La modalità MyTeam avanza per stagioni e si trova attualmente alla Stagione: Zero Gravity.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di NBA 2K22, in attesa di conoscere gli altri arrivi su Xbox Game Pass tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2022.