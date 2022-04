PlayStation Plus Premium: alcuni classici da PS1 e PSP spuntano nel catalogo PSN

Alcuni giochi classici provenienti da PS1 e PSP stanno iniziando a emergere nel backend di PSN, facendo pensare a possibili giochi da inserire all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium, in base a quanto rilevato da alcuni utenti del forum ResetEra.

In particolare, si tratta di Tekken 2, Ridge Racers 2 e Mr Driller.

Tekken 2, immagine di gruppo dei personaggi

I tre giochi hanno ottenuto una nuova registrazione all'interno del catalogo PSN, con codice identificativo interno e anche artwork a indicare una nuova presenta all'interno del catalogo in seguito a un aggiornamento applicato alla piattaforma online di Sony.

Si tratta di titoli alquanto storici, che hanno bisogno di ben poche presentazioni: Tekken 2 è il secondo capitolo della serie di picchiaduro da parte di Bandai Namco, uscito originariamente nel 1995 su PS1, Ridge Racers 2 (conosciuto in Europa come Ridge Racer 2) è un racing game uscito nel 2006 su PSP e Mr Driller è un puzzle di Namco uscito nel 1999 sempre su PS1.

Potrebbe trattarsi dell'inizio della comparsa dei giochi classici che potrebbero essere inseriti all'interno del catalogo scaricabile dagli abbonati a PlayStation Plus Premium, che come abbiamo visto dovrebbe avere anche un vasto assortimento di giochi classici come bonus aggiuntivo.

Rimaniamo in attesa di sviluppi sulla questione, nel frattempo abbiamo visto la data di lancio del nuovo PlayStation Plus Premium e anche il fatto che Sony, al momento, sembra stia bloccando la possibilità di accumulare mesi di PlayStation Now tramite card prepagate per evitare una conversione a basso costo in abbonamento Plus Premium.