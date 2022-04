Microsoft Xbox e Activision, Wall Street crede nel fallimento dell'acquisizione

Stando a quanto riportato da Bloomberg, gli investitori di Wall Street credono nel fallimento dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft: lo dimostrerebbe il fatto che attualmente le azioni del publisher valgono circa il 25% in meno rispetto all'offerta formalizzata dalla casa di Redmond.

Ciò significa che chi dovesse acquistare oggi un'azione Activision Blizzard per 76 dollari, guadagnerebbe ben 19 dollari per azione qualora l'acquisizione da parte di Microsoft dovesse andare a buon fine: un margine che solitamente viene collegato a operazioni dall'esito poco probabile. Per fare un esempio recente, l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk viene associata a un rischio pari a meno della metà.

Nonostante Activision abbia perso 50 milioni di utenti attivi mensili nei primi tre mesi del 2022, insomma, non si è venuta a creare una situazione per cui l'acquisto dell'azienda appaia come qualcosa di consolidato, principalmente a causa dell'incognita antitrust.

Esiste infatti la possibilità che l'acquisizione venga bloccata dall'ente regolatore americano o che comunque l'operazione vada per le lunghe, visto che necessita anche del benestare di ulteriori commissioni internazionali, nello specifico europee e cinesi.

Come sappiamo, il mese scorso l'FTC ha richiesto a Microsoft altri documenti, mentre gli azionisti di Activision voteranno questo giovedì e ci si aspetta che approveranno l'acquisto, sebbene alcune frange si siano dimostrate piuttosto polemiche al riguardo e sostengano una posizione differente.