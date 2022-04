Elden Ring, mod rivela un'arena e due nemici: si tratta di un DLC?

Una mod di Elden Ring ha permesso a un giocatore di scoprire la presenza di un'arena, due nuovi nemici e un luogo di grazia, tutti nascosti dietro delle mura: potrebbe trattarsi di elementi che fanno parte di un DLC in arrivo.

Dopo il muro misterioso che avvelena i giocatori di Elden Ring, le strutture del soulslike targato FromSoftware continuano a rivelare contenuti inaspettati, messi evidentemente lì dagli sviluppatori per un impiego futuro.

In questo caso specifico dietro un muro sono stati trovati appunto un'arena, due nuovi nemici e un luogo di grazia, ma per scoprire di cosa si tratta esattamente dovremo attendere che lo studio giapponese faccia un qualche annuncio in merito.

Disponibile da febbraio su PC, PlayStation e Xbox, Elden Ring continua dopo settimane a far discutere non solo per via delle sue caratteristiche ufficiali, ma anche per tutti questi easter egg e per i ritrovamenti, casuali e non, degli utenti.

Una situazione che si era già verificata ai tempi della closed beta, che in particolare alcuni modder utilizzarono per scoprire tutto il possibile sul gioco prima del lancio ufficiale. Ah, ma l'avete letta la recensione di Elden Ring?