Elden Ring è disponibile, ma ve ne sarete sicuramente accorti

Se siete tra i due o tre che non si erano accorti del lancio di Elden Ring, Bandai Namco ha pensato a voi, annunciando che è disponibile! Battute a parte, vale la pena ribadire che da oggi, 25 febbraio 2022, potete giocarci su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale con la lieta novella:

Con ELDEN RING, FromSoftware porta in vita storie e un universo realizzati con la loro tipica cura, come immaginati da Hidetaka Miyazaki - creatore dell'influente serie di videogiochi DARK SOULS, e da George R.R. Martin - autore della serie fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco.

I giocatori costruiranno il proprio percorso nel vasto mondo dell'Interregno, a piedi o in groppa a Torrente, il fidato destriero spettrale. L'esplorazione è senza fine in questo mondo pieno di meraviglie, in cui i però pericoli si nascondono dietro ogni angolo.

ELDEN RING include modalità multiplayer cooperative e competitive. Nemici formidabili potrebbero richiedere l'aiuto di altri Senzaluce e i giocatori evocati possono unirsi alla partita per sconfiggere il nemico ed esplorare il mondo.

I giocatori possono anche intrufolarsi i mondi altrui e sfidarli a morte per ricompense notevoli.

Per portare Elden Ring nella vita reale, il negozio online di BANDAI NAMCO Europe è stato riempito di merchandise esclusivo del gioco, includa la colonna sonora ufficiale su vinile.

Grazie all'esperienza senza precedenti che è in grado di assicurare, Elden Ring è già acclamato dalla critica e BANDAI NAMCO Europe non vede l'ora di osservare i fan muovere i primi passi in questo nuovo, epico franchise.

Vale la pena di sottolineare che Elden Ring offre l'aggiornamento gratuito alla versione PS5 a chi ha acquistato la versione PS4. Su Xbox c'è lo Smart Delivery. Fa tutto lui, quindi qualsiasi sia la vostra piattaforma non avrete problemi a selezionare la versione giusta.