Elden Ring: scoperto un muro misterioso che avvelena i giocatori

All'interno di Elden Ring i giocatori possono imbattersi in numerosi segreti, misteri e stramberie. Tra queste ora si aggiunge anche un muro che avvelena senza alcun motivo apparente qualsiasi Senzaluce che prova ad avvicinarsi alla sua superficie.

La scoperta è stata condivisa da un video di Zullie the Witch, noto youtuber nel panorama dei titoli FromSoftware. Il letale muro in questione è situato su una parete rocciosa al di sotto del Tempio di Eiglay a Villa Vulcano, raggiungibile calandosi su una sporgenza.

La parete in questione a prima vista non presenta nessuna peculiarità degna di nota o indizi sulla sua pericolosità. Basta però camminarci contro per far apparire la barra e il classico effetto visivo dell'accumulo del veleno. Prestando attenzione, inoltre, è possibile sentire anche il rumore dei passi tipico di quando ci si addentra in una delle paludi velenose tanto amate da Hidetaka Miyazaki.

Si tratta di un mistero che in realtà ha una spiegazione tecnica piuttosto semplice. Zullie the Witch afferma che in Elden Ring viene usata una funzione chiamata "Hit Material". Grazie ad essa gli sviluppatori definiscono le proprietà di un terreno, in modo che il gioco sia in grado di capire se il giocatore sta camminando, ad esempio, su dell'erba o in una pozzanghera. Di conseguenza viene restituito un feedback sonoro adeguato e inoltre viene determinata l'applicazione di effetti secondari, come ad esempio i danni da fuoco quando si passeggia sulla lava.

Probabilmente a causa di una svista in fase di programmazione al muro del video qui sopra sono state assegnate le stesse proprietà di una palude velenosa, il che spiega gli effetti audio e l'accumulo del veleno. Secondo Zullie the Witch dunque questo errore può essere corretto facilmente con una patch, un po' come accaduto per il muro illusorio che si distruggeva con 50 colpi di spada che tanto aveva affascinato la community.