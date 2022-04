TwitchCon 2022 Amsterdam, biglietti in vendita: prezzo, data dell'evento e alberghi consigliati

Sono da ora disponibili all'acquisto i biglietti per il TwitchCon 2022 di Amsterdam: il prezzo è 65 euro per una giornata o 108 euro per entrambe le giornate. Le date dell'evento sono il 16 e 17 luglio 2022. Inoltre, l'organizzatore ha svelato una parte degli ospiti dell'evento. Infine, è stato anche indicato un elenco di alberghi che il TwitchCon consiglia di utilizzare per il proprio soggiorno ad Amsterdam.

Potete comprare i biglietti del TwitchCon di Amsterdam a questo indirizzo.

La comunicazione ufficiale recita: "Esaltati, raduna la tua squadra e preparati, perché è l'ora dei biglietti del TwitchCon! I biglietti per il TwitchCon Amsterdam sono ufficialmente in vendita e puoi acquistarli proprio qui. Prendili appena possibile, perché andranno a ruba! Siamo impazienti di fare gruppo nel cuore di Amsterdam, il 16 e 17 luglio."

La locandina del TwitchCon 2022

"Forse ti starai chiedendo chi parteciperà e cosa succederà durante l'evento di quest'anno? Beh, sarai felice di sapere che Nihachu, Elesky, itsSunpi, JeelTV, TommyInnit, iPandarina, FollowGrubby, Qucee, Vlesk, ReadySetBen e molte altre persone saranno con noi per l'intero fine settimana. Oltre alle vecchie amicizie e ai volti nuovi, torneranno anche i grandi classici del TwitchCon come il leggendario concorso di cosplay, i tornei Rivals, i Meet & Greet, le conferenze, ci sarà il debutto della Artist Alley europea e, ovviamente, un'esibizione musicale. Quest'anno siamo lieti di lanciare il primo Drag Showcase, insieme ad alcune attività segrete ed eventi a sorpresa che scoprirai direttamente sul posto."

"Perfetto, ora parliamo dei dettagli sugli alberghi! Abbiamo preparato un elenco di alberghi scontati da noi consigliati, molto vicini al RAI di Amsterdam. L'elenco, con tutti i dettagli necessari per le prenotazioni, è proprio qui."