Monster Hunter Rise: Sunbreak, annunciato un nuovo Digital Event, ecco data e orario

Capcom tramite il profilo Twitter ufficiale di Monster Hunter, ha annunciato data e orario del prossimo Digital Event dedicato a Monster Hunter Rise: Sunbreak, la massiccia espansione in arrivo su PC e Nintendo Switch a inizio estate. La diretta è fissata alle 16:00 italiane di martedì 10 maggio 2022.

Stando al tweet pubblicato dalla software house giapponese, la livestream sarà presentata dal director Yoshitake Suzuki e per l'occasione verranno condivise nuove informazioni sul gameplay, i mostri e altro ancora di Monster Hunter Rise: Sunbreak. Insomma, si tratta di un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti i fan della serie.

Potrete guardare il Digital Event sul canale Twitch ufficiale di Monster Hunter a questo indirizzo. Se non riuscirete a seguire la diretta dal vivo niente paura, riporteremo come al solito le novità più importanti sulle nostre pagine.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise Sunbreak sarà disponibile per Nintendo Switch e PC (via Steam) a partire dal 30 giugno 2022. Per accedere ai contenuti dell'espansione è necessario completare la missione base di caccia 7★: Dea del tuono. Al lancio sarà disponibile anche un versione bundle che include sia il gioco base che il DLC.

Di recente Capcom ha pubblicato due nuovi video gameplay di Monster Hunter Rise: Sunbreak, uno dedicato al mostro Garangolm e l'altro alla Cittadella, una delle nuove location dell'espansione.